مهرجان الخيول التركمانية الأصيلة في محافظة خراسان الايرانية

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وتشهد محافظة خراسان الشمالية الواقعة في شمال شرقي ايران الدورة السادسة عشرة من مهرجان الخيول التركمنية الجميلة والاصيلة.. في هذا المهرجان هناك منافسة محتدمة بين مئة واربعة وستين رأسا من الخيول لنيل ألقاب عشر مرتبات مختلفة.



باقري، خبير تربية خيول: الخيول التركمنية هي إحدى السلالات الاصيلة والقوية وتتمع بقدرة تحمل وتكيف مع الظروف المناخية عالية كما أنها رياضية ايضا.

خليلي: رئيس اتحاد الفروسية "إن مهرجان هذا العام يتمتع بمستوى عال جدا.



السؤال الذي يدور في الاذهان ما هي معايير اختيار افضل الخيول في المهرجان.



كاترينا ياكوب، أحد حكام مسابقة الخيول التركمانية الأصيلة: من معايير انتخابنا للخيول هو سلالة وأصالة الخيل كما أن الشكل الخارجي الذي يشمل استقامة العنق وطول السيقان ونوع وطريقة حركة الارجل له تاثير في اختيارنا للخيل الافضل".



جمال الخيول هو ملفت للنظر كما أنها تتمتع بقيمة اقتصادية كبيرة، ومن ناحية المسابقات الرياضية تتمتع الجياد من النوع التركماني بقدرة مقاومة عالية للامراض ونظرا للظروف الجوية والجغرافية التي تنشأ فيها فهي تكون أقل عرضة لظهور اعراض المرض وتقدم العمر عليها، كما أنها عندما تمرض فإن نفقات علاجها أقل بكثير من السلالات الاخرى للخيول.

إضافة إلى كل هذه المواصفات تتمتع الخيول التركمنية بمكانة كبيرة لدى الكثير من عشاقها.

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