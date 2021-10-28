الأوساط اليمنية تشن هجوما لاذعاً على مجلس الأمن لهذا السبب

العالم - مراسلون

وزارة الخارجية في صنعاء من جانبها اعتبرت أن مجلس الأمن بات يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف في تعاطيه مع الأزمة اليمنية، واستمرار تجاهله لمظلومية اليمنيين وما تُرتكب بحقهم من جرائم وانتهاكات، فيما اتهمه مجلس الشورى بالانحياز الواضح للدول المعتدية ورأىأن هذا التواطوء الدولي سيفاقم من تردي الأوضاع ومعاناة ملايين اليمنيين.

وترى صنعاء أن ظهور هذه المواقف مؤخرا لمجلس الأمن مرتبط بالانجازات العسكرية لها في العمق السعودي وجبهة مأرب وتقدم قواتها فيهذه الجبهة، على عكس صمته إزاء العدوان والحصار الممتد منذ سنوات، معتبرةً مطالباته بإيقاف عملياتها العسكرية انتقاص من حقهاالمشروع في الدفاع عن نفسها.

وتؤكد صنعاء أن مواقفها دفاعية، وأنها دائما ما تبدي الحرص والدعم لكل جهود السلام، مطالبة مجلس الأمن بمواقف إيجابية والانفتاح فيتعاطيه معها والإصغاء لرؤاها بدلاً من استقاء المعلومات من خصومها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...