ايران تتابع المفاوضات التي تفضي نتائج عملية لا اتفاق على الورق

العالم - ايران

وقال مساعد وزير الخارجية الايرانية "علي باقري كَني" إنَّ مفاوضات الغاء الحظر ستكون مع مجموعة 4+1 ودون مشاركة الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تحضيرُ الأرضيةِ اللازمةِ لانضمامِها إلى المفاوضات .

وأجرى باقري كني محادثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا في بروكسل، اكد خلالَها على ضرورة الغاء الحظر وتطبيعِ العلاقاتِ التجاريةِ والاقتصاديةِ مع إيران، وأنَّ أيَّ اتفاق يجبُ أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد.

وافاد بأنَّ توفير الضمان لعدمِ تكرارِ الاطراف الاخرى تقاعسَها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلبٌ لا تغضُ ايران الطرفَ عنه.

يتبع..