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الأردن يحضر لاجتماع مع سوريا لتنظيم التبادل السلعي بين البلدين

الأردن يحضر لاجتماع مع سوريا لتنظيم التبادل السلعي بين البلدين
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

رجح وزير الزراعة الأردني، خالد حنيفات، عقد اجتماع مع الجانب السوري الشهر المقبل، لتبادل قوائم السلع الزراعية بين البلدين.

العالم-الاردن

وأضاف حنيفات، في حديثه لـ"هلا أخبار"، أن "الاجتماع سيبحث الرزنامة الزراعية بين البلدين تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي بينهما".

وكانت قد اختتمت في عمان، نهاية الشهر الماضي، الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، وبما يحقق مصالح الطرفين.
وضمت اللجنتان الوزاريتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والمياه والري، والنقل، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، ونظرائهم من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والكهرباء.

وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

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الأردن يحضر لاجتماع مع سوريا لتنظيم التبادل السلعي بين البلدين

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