الأرصاد الجوية: نستبعد ولا ننفي احتمال تعرّض سوريا لإعصار مُصغّر

العالم - سوريا

الى ذلك قال المتنبئ الجوّي من المديرية العامة للأرصاد الجوية، شادي جاويش، وفي توضيح لتلفزيون الخبر حول ما يتم تداوله: “بالنسبة لطبيعة الحركة في البحر المتوسط فهي دائماً من الغرب إلى الشرق، وعن إعصار متوقّع فهذا حتماً مُستبعد على الأقل خلال وقت قريب”.

وتابع بالقول: “كان هناك حالة لمنخفض عميق وسط المتوسط الأسبوع الماضي، وكان من المتوقّع أن يتطوّر على السواحل الليبية والمصرية، لكنه ضعف خلال الأيام الماضية”.

من جهته، قال د. ياسر عاجوقة، عبر صفحته المختصة بتحليل الطقس على مدونة “فيسبوك”: “المنخفض الذي يتم الحديث عنه، ووصفه بالإعصار المصغر، سيتحرك هذه المرة غرباً وليس شرقاً، ليؤثر بذلك على مناطق جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية على وجه الخصوص”.

يُذكر أنّ سوريا ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من مساء الخميس، تستمر حتّى منتصف الأسبوع القادم، سنشهد خلالها هطولات مطرية متفرقة في أغلب المناطق، في حين يكون للمناطق الشمالية والشرقية الحصة الأكبر.