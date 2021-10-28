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جنود الإحتلال يعانون الفقر والعوز

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولها الإعلام الصهيوني تصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في داخل الكيان الصهيوني وتفشي المخدرات وانتشار الفقر بين جنود الإحتلال والإعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

العالم - غياهب الكيان

ضيف الحلقة:

نبيه عواضة - متابع للشان الإسرائيلي

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