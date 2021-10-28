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علي باقري يتوجه إلى موسكو

علي باقري يتوجه إلى موسكو
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، سيجري محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف.

وقال السفير الإيراني على "إنستغرام": "خلال ساعات قليلة، يصل نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري إلى موسكو بدعوة من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف".

وسيجري باقري والوفد المرافق أيضًا محادثات مع الممثل الخاص للرئيس روسيا للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأشار جلالي إلى أن الموضوعات التي سيناقشها الدبلوماسيون هي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأجرى باقري كني محادثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا في بروكسل، اكد خلالَها على ضرورة الغاء الحظر وتطبيعِ العلاقاتِ التجاريةِ والاقتصاديةِ مع إيران، وأنَّ أيَّ اتفاق يجبُ أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد.

وافاد بأنَّ توفير الضمان لعدمِ تكرارِ الاطراف الاخرى تقاعسَها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلبٌ لا تغضُ ايران الطرفَ عنه.

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