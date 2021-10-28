علي باقري يتوجه إلى موسكو

وقال السفير الإيراني على "إنستغرام": "خلال ساعات قليلة، يصل نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري إلى موسكو بدعوة من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف".

وسيجري باقري والوفد المرافق أيضًا محادثات مع الممثل الخاص للرئيس روسيا للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأشار جلالي إلى أن الموضوعات التي سيناقشها الدبلوماسيون هي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأجرى باقري كني محادثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا في بروكسل، اكد خلالَها على ضرورة الغاء الحظر وتطبيعِ العلاقاتِ التجاريةِ والاقتصاديةِ مع إيران، وأنَّ أيَّ اتفاق يجبُ أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد.

وافاد بأنَّ توفير الضمان لعدمِ تكرارِ الاطراف الاخرى تقاعسَها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلبٌ لا تغضُ ايران الطرفَ عنه.