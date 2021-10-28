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الرئيس السوري يصدر مرسوما مهما بشان الحدمة العسكرية

الرئيس السوري يصدر مرسوما مهما بشان الحدمة العسكرية
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من1-1 -2022.

العالم - سوريا

وشمل الأمر الإداري الضباط المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-12-2021م ضمناً.

كما شمل الامر الاداري الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-12-2021م ضمناً ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

ووفق الأمر الإداري ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-1-2022م كما يلي.. صف الضباط والأفراد “المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية” ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من 6 سنوات ونصف حتى تاريخ 31-12-2021م ضمناً.

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