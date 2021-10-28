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قوات الحرس الثوري تدمر مجموعة إرهابية تسللت إلى منطقة سردشت في شمال غرب إيران بهدف تنفيذ عمليات تخريبية

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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