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محكمة هولندية تحاكم احد اعضاء زمرة "الاحوازية" الإرهابية

محكمة هولندية تحاكم احد اعضاء زمرة
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

ادانت محكمة روتردام الهولندية احد اعضاء زمرة "الاحوازية" الإرهابية بسبب توفيره التمهيدات اللازمة وتمويل الهجمات الارهابية في ايران.

العالم - ايران

وشمل الحكم الصادر عن المحكمة الهولندية السجن لمدة 4 أعوام على المتهم التابع للزمرة الإرهابية المناهضة للجمهورية الاسلامية في إيران.

وجاء قرار المحكمة الهولندية ضد هذا العنصر في زمرة "الاحوازية" الارهابية بسبب توفيره التمهيدات اللازمة وتمويل الهجمات الارهابية في ايران.

وافادت المحكمة بان هذا العنصر كان مرتبطا بانفصاليين خططوا وشنوا هجمات منها احراق بنوك في ايران وكذلك استهداف افراد على صلة بالحكومة الايرانية.

وذكرت المحكمة بان العنصر المدان ناقش ايضا مع الانفصاليين في زمرة "الاحوازية" الارهابية حول الاهداف المحتملة واقترح عليهم تقديم الدعم المالي وحثهم على اعداد فيديو كليبات عن الهجمات التي يشنونها داخل ايران.

ويُشار إلى أن زمرة "الاحوازية" الارهابية ارتكبت جرائم عديدة خلال العقدين الماضيين منها التورط في اضطرابات عام 2000 والهجوم الارهابي على العرض العسكري قبل عامين، مما أدى إلى استشهاد 25 شخصا وجرح أكثر من 60 آخر.

وتتلقى هذه الزمرة الإرهابية دعمًا مباشراً من المخابرات السعودية والكيان الإسرائيلی وعلى الرغم من صدور مذكرة توقيف دولية بحق زعمائها، فإن هجماتها الإرهابية تدار من أوروبا ضد إيران.

ويُذكر أن قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اعتقلت رئيس جماعة الأحوازية الإرهابية، الذي يعتبر المدبّر الرئيسي للهجوم المسلح على العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في مدينة أهواز يوم 22 أيلول/سبتمبر 2018.

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