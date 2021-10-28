السيد الحوثي يعزي برحيل العلامة محمد بن على المنصور

العالم - اليمن

وبعث السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد بن علي المنصور.

وأعرب السيد الحوثي، عن خالص العزاء والمواساة، لأسرة الفقيد والشعب اليمني.. سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان للعلامة المنصور حضور كبير ومقامه رفيع، وصيته محمود عند العلماء وطلاب العلم في اليمن وخارج اليمن.

وتنبه العلامة الراحل في وقت مبكر من الخطر الداهم الذي مثله التيار الوهابي التكفيري وتصدى لدعوات وفتاوى التكفير بعلم وحنكة وبصيرة وجرأة في قول الحق.

وكان للفقيد المنصور موقف مشرف وصريح ورافض للعدوان على اليمن وتميز بحضوره المبارك في المؤتمرات المناهضة للعدوان رغم كبر سنه.