الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: مجلس الأمن يطالب السلطات العسكرية في السودان بإعادة الحكومة الإنتقالية المدنية ويدعو إلى الحوار

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التوصل للصيغة النهائية لاتفاقية الربط الكهربائي لتزويد لبنان بالكهرباء

سوريا تعمل لإعادة تأهيل شبكة ربط الكهرباء بينها وبين الأردن ولبنان

الشيخ نعيم قاسم: نؤكد الوقوف إلى جانب الشعب اليمني

بموكب مهيب..صنعاء تشيع فقيدها العلامة محمد المنصور

شاهد.. مسؤول يمني يكشف أهمية تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد

بالفيديو.. شاهد..إحتجاج آلاف العمال التونسيين للمطالبة بزيادة الأجور