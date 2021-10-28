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مصر وقطر يبحثان تطور العلاقات الثنائية

مصر وقطر يبحثان تطور العلاقات الثنائية
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير المالية المصري "محمد معيط"، الخميس، مع السفير القطري بالقاهرة "سالم مبارك آل شافي" علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

العالم - مصر

وبحسب بيان مقتضب نشرته وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني، جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالية المصري والسفير القطري لدى مصر في القاهرة.

واستأنفت قطر ومصر العلاقات الدبلوماسية بينهما في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عقب التوقيع على اتفاق العلا في السعودية، عقب قطيعة دبلوماسية بسبب ازمة الخليج الفارسي التي اندلعت في 2017.

ووفقا للاتفاقية، تبادلت الدولتان مذكرتين رسميتين، اتفقت بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأعلنت قطر، في شهر يوليو/تموز الماضي، تعيين سفير جديد لها في مصر، حين أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" مرسوم تعيين "سالم بن مبارك" سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر.

وتسلم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير القطري مفوضا لدولة قطر لدى القاهرة.

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