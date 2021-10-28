شاهد.. عصابات اجرامية أداة لتصفية الحسابات داخل الكيان الصهيوني

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وأوضح عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هذه العصابات تنتشر في اكثر من نقطة داخل الكيان الصهيوني وتحظى بالحصانة السياسية والامنية على اكثر من مستوى سواء مستوى الحكومة او مستوى الأجهزة الأمنية.

وتابع عواضة قائلاً بأن التفلت الأمني في داخل الكيان الصهيوني لم يعد محصوراً بسبب الاوضاع الإقتصادية والمعيشية بل تحولت هذه العصابات الى اداة لتصفية حسابات اقتصادية ومالية وأمنية في بعض الأحيان.

وأكد عواضة على أن هذا الموضوع يؤثر على المجتمع الإسرائيلي ويثير الخوف في داخل هذا المجتمع ناهيك عن بدء استخدام هذه العصابات لتصفية حسابات سياسية لها علاقة بالخلاف السياسي.

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