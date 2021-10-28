سوريا تعمل لإعادة تأهيل شبكة ربط الكهرباء بينها وبين الأردن ولبنان

العالم - سوريا

واوضح الزامل ان الشبكة ستكون جاهزة نهاية العام الحالي 2021.

من جهتها قالت وسائل إعلام أردنية ان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والأردن ولبنان يتوصلون الى الصيغة النهائية لاتفاق تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر سوريا.

وفي السياق قال وزير الطاقة اللبناني نبيل فياض ان الأميركيان أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء والبنك الدولي حضر الاجتماع وسيموّل الاتفاق.

وسبق لوزارة الكهرباء السورية أن أعلنت أن جزءا من خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان تعرّض لأعمال تدمير وتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كم بدءا من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة الدير علي.

وأوضحت الوزارة أن تلك المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي جنوب دمشق، وقدرت تكلفة إعادة تأهيل ذلك الجزء بأكثر من 12 مليار ليرة، كما قدرت زمن تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة بعدة أشهر.