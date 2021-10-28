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شاهد.. مسؤول يمني يكشف أهمية تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد

شاهد.. مسؤول يمني يكشف أهمية تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

قال وكيل أول محافظة مأرب محمد علوان أن تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد خلال المرحلة الثانية لعملية ربيع النصر يحظى باهمية كبيرة حيث نقل المعركة من هذه المديريات الى أسوار مدينة مأرب.

العالم - خاص العالم

وأضاف علونا خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن اليد الطولى اصبحت لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية بعد انجاز المرحلة الثانية لعملية ربيع النصر حيث تقوم هذه القوات بتضييق الخناق على مرتزقة العدوان في مدينة مأرب وبات تحرير مأرب مسألة وقت.

وأكد علوان على أن قوى العدوان كانت تعتمد على مديريتي الجوبة وجبل مراد بشكل أساسي لأنها تعد البوابة الجنوبية لمدينة مأرب وتفصل محافظة مأرب عن محافظتي شبوة والبيضاء.

وشدد علوان على ان مدينة مأرب باتت محاصرة من 3 إتجاهات ويمكن القول بان محافظة مأرب عادت الى الوطن بشكل عام وتحرير ما تبقى منها يحتاج الى مزيد من الوقت.

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