حزب الله يعلق على قرار الرياض ضد جمعية خيرية لبنانية

العالم-لبنان

وأعرب "حزب الله" اليوم الخميس في بيان نشرته قناة "المنار" عن إدانته للإجراء السعودي، واصفا إياه "عدوانا على لبنان" و"تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وشدد "حزب الله" على أن القرار السعودي يمثل "انصياعا ‏ذليلا للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني"، مضيفا: "هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني".

وتعد مؤسسة القرض الحسن في لبنان من المؤسسات التي تساعد الشعب اللبناني في مواجهة الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد في ظل الحصار الامريكي.

وتفرض السلطات السعودية برغبة أمريكية وغربية حصارا على حركات المقاومة كما يقبع في سجون المملكة قادة فلسطينيون ومواطنون أردنيون بتهمة مناصرة المقاومة الاسلامية حماس.