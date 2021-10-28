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حزب الله يدين القرار السعودي ضد مؤسسة "القرض الحسن" ويعتبره عدوانا على لبنان

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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