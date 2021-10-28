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الكويت والعراق تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الكويت والعراق تبحثان التطورات الإقليمية والدولية
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي "مجدي الظفيري"، الخميس، مع السفير العراقي لدى الكويت "المنهل الصافي"، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

العالم - الكويت

وناقش الجانبان، خلال اللقاء بالعاصمة الكويت، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحضور مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مكتب نائب الوزير، "أيهم العمر"، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، الوزير المفوض "ناصر القحطاني"، وفقا لما أوردته.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا منذ تنصيب أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الذي قدم التهنئة للرئيس العراقي "برهم صالح"، ورئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بنجاح الانتخابات التشريعية في العراق.

وأشاد أمير الكويت في برقيتيه بما شهدته الانتخابات من مشاركة شعبية لاختيار ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، متمنيا للعراقيين التقدم والازدهار.

كما بعث كل من ولي العهد الكويتي، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، ورئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

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