الكويت والعراق تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

العالم - الكويت

وناقش الجانبان، خلال اللقاء بالعاصمة الكويت، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحضور مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مكتب نائب الوزير، "أيهم العمر"، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، الوزير المفوض "ناصر القحطاني"، وفقا لما أوردته.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا منذ تنصيب أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الذي قدم التهنئة للرئيس العراقي "برهم صالح"، ورئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بنجاح الانتخابات التشريعية في العراق.

وأشاد أمير الكويت في برقيتيه بما شهدته الانتخابات من مشاركة شعبية لاختيار ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، متمنيا للعراقيين التقدم والازدهار.

كما بعث كل من ولي العهد الكويتي، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، ورئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، ببرقيتي تهنئة مماثلتين.