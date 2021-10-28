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مقتل متظاهر على الاقل برصاص العسكريين في الخرطوم

مقتل متظاهر على الاقل برصاص العسكريين في الخرطوم
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قتل متظاهر واحد على الأقل الخميس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري بشمال العاصمة السودانية، على ما أفادت لجنة اطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، لافتة الى إصابة اثنين آخرين "حالتهما حرجة".

العالم ـ أفريقيا

وحملت لجنة الاطباء "قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي" مسؤولية ما حصل.

وميليشيا الجنجويد متهمة بعمليات تطهير اتني وتجاوزات عدة في اقليم دارفور وقد باتت جزءا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو نائب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الاثنين كل المؤسسات الانتقالية في السودان.

ويواصل متظاهرون سودانيون الخميس لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة. وأعاد المتظاهرون الخميس نشر العوائق في الطرق لقطعها.

وعبر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عن "قلقه العميق إزاء استيلاء الجيش على السلطة في السودان" وحث السلطات العسكرية على إعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية. ودعا المجلس أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية.

وأعلن البرهان الاثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة.

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