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أنباء عن نشر مقاتلات روسية لأول مرة في شمال شرق سوريا

أنباء عن نشر مقاتلات روسية لأول مرة في شمال شرق سوريا
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تحدث نشطاء ومراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي عن نشر روسيا مقاتلات لأول مرة في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

العالم - سوريا

وحسب موقع "شام تايمز" نقلا عن "وكالات" فقد تداول نشطاء في الإنترنت صورة تظهر مقاتلة روسية من طراز “سو-35 إس” قيل إنها هبطت أمس الأربعاء لأول مرة في مطار مدينة قامشلي الخاضع لسيطرة الجيش السوري، وفقا لاتفاق مبرم بين حكومة دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية”.

ويعد ذلك المرة الأولى لنشر مقاتلات روسية في شمال شرق سوريا، ولم يصدر أي تعليق رسمي على الموضوع بعد.

ورجح بعض المراقبين أن موسكو بهذه الخطوة “تبعث إشارة” إلى أنقرة، وسط بوادر عملية عسكرية جديدة قد تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

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