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حزب الله يشيد بموقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي دفاعا عن شعب اليمن المظلوم

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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