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حزب الله : نرفض رفضا قاطعا أي دعوة إلى إقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أو دفعه إلى الإستقالة

الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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