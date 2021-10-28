اجتماع لجنة المتابعة القطرية السعودية في الرياض

العالم - قطر

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ترأس الاجتماع عن الجانب القطري، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.

وأضافت الوزارة في بيان أن أعمال اللجنة تأتي "استكمالا لاجتماعاتها السابقة إنفاذا لما تضمنه بيان "العلا"، وقالت إنه يأتي أيضا "وفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها السادس في العاصمة القطرية الدوحة في 30 سبتمبر الماضي.