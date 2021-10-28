بانوراما .. تطورات تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ومفاوضات الغاء الحظر

العالم - بانوراما

اكد مصدر قضائي لبناني إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، علق جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب دعوى قضائية. واضاف أنه تم إخطار بيطار رسميا بالدعوى التي رفعها دياب للطعن في صلاحيته لاستجواب رئيس الوزراء السابق. ويؤكد مراقبون ان بيطار يستخدم التحقيق للمكايدات السياسية، ولم يقم بالتحقيق بطريقة منهجية.

قال مساعد وزير الخارجية الايرانية "علي باقري كني" إن مفاوضات الغاء الحظر ستكون مع مجموعة اربعة زائد واحد ، ودون مشاركة الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحضير الأرضية اللازمة لانضمامها إلى المفاوضات، يأتي هذا في وقت أشار وزير الخارجية الإيراني "حسين اميرعبداللهيان" إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشان عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الاهم هو النتيجة التي تسفر عن ذلك.

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