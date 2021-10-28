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شكوى متعلقة بـجرائم جنسية ضد حاكم نيويورك السابق

شكوى متعلقة بـجرائم جنسية ضد حاكم نيويورك السابق
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أفاد متحدث باسم محاكم ولاية نيويورك الأمريكية بأن شكوى بشأن "مخالفة" متعلقة بجرائم جنسية رفعت ضد حاكم الولاية السابق أندرو كوومو.

العالم - الأميرکيتان

وأشار المتحدث إلى أن الشكوى تم رفعها أمام محكمة في مدينة ألباني، وسيتم نشر النسخة المعدلة منها قريبا، إذ تنشر المواد الخاصة بالجرائم الجنسية مع إخفاء بعض التفاصيل الحساسة.

ولم يعلق المتحدثون باسم كوومو على رفع الشكوى ضده على الفور.

يذكر أن أندرو كوومو استقال في أغسطس الماضي من منصب حاكم ولاية نيويورك الذي كان يشغله على مدار أكثر من 10 سنوات، وذلك على خلفية فضيحة جنسية، حيث اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

واستنتج تحقيق مستقل مع كوومو، استمر 5 أشهر، بأن سلوكه كان يخالف القوانين الفدرالية وقوانين الولاية.

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شكوى متعلقة بـجرائم جنسية ضد حاكم نيويورك السابق

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