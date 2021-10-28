شكوى متعلقة بـجرائم جنسية ضد حاكم نيويورك السابق

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وأشار المتحدث إلى أن الشكوى تم رفعها أمام محكمة في مدينة ألباني، وسيتم نشر النسخة المعدلة منها قريبا، إذ تنشر المواد الخاصة بالجرائم الجنسية مع إخفاء بعض التفاصيل الحساسة.

ولم يعلق المتحدثون باسم كوومو على رفع الشكوى ضده على الفور.

يذكر أن أندرو كوومو استقال في أغسطس الماضي من منصب حاكم ولاية نيويورك الذي كان يشغله على مدار أكثر من 10 سنوات، وذلك على خلفية فضيحة جنسية، حيث اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

واستنتج تحقيق مستقل مع كوومو، استمر 5 أشهر، بأن سلوكه كان يخالف القوانين الفدرالية وقوانين الولاية.