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البنتاغون: يجب توسيع المفاوضات العسكرية مع روسيا

البنتاغون: يجب توسيع المفاوضات العسكرية مع روسيا
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، أن على بلاده توسيع الحوار في المجال العسكري مع روسيا.

العالم - الأميرکيتان

وتحدث هايتن، يوم الخميس، لوكالة "تاس" عن حالة وآفاق الاتصالات العسكرية الثنائية في ظل تصريحات قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، عقب اللقاء الشخصي المستمر لعدة ساعات مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في سبتمبر الماضي بفنلندا.

وقال هاين: "أعتقد أن العلاقات بين الجنرال ميلي والجنرال غيراسيموف جيدة. أعتقد أننا نحقق تقدما في المفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي. ونحن نسعى إلى توسيع هذه العلاقات، كما أكدته سابقا".

وتابع: "عندما نجري مفاوضات، ونحن الآن نخوض مفاوضات مع روسيا، أشعر نفسي أسعد بكثير. وأعتقد أن علينا توسيعها... العالم يصبح أفضل حينما يتفاوض الخصوم المحتملون".

وسبق أن دعا ميلي بعد لقائه غيراسيموف إلى توسيع الاتصالات الروسية الأمريكية في المجال العسكري، مشيرا غلى أن البنتاغون سينظر في إمكانية خوض قادة بعد الفرع حوارا مباشرا مع نظرائهم الروس.

وجمدت الولايات المتحدة الاتصالات الثنائية العسكرية مع روسيا عام 2014 على خلفية الأزمة في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا.

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البنتاغون: يجب توسيع المفاوضات العسكرية مع روسيا

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