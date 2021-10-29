تركيا: ندعم مع قطر الحل السياسي في سوريا!

العالم - سوریا

وقال كوكصو، الخميس، في تصريحات صحفية أدلى بها بمناسبة الذكرى الـ91 لتأسيس الجمهورية التركية، إن تركيا وقطر "تدعمان الحل السياسي في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب وتؤمنان بأنه لا يمكن إنهاء الصراع السوري إلا من خلال عملية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأوضح: "ندعم جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى حل سياسي على أساس معايير الأمم المتحدة، بما في ذلك عملية جنيف ومنصة أستانا".

وأردف السفير التركي: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح اللجنة الدستورية التي بدأت عملها في جنيف بفضل جهود ضامني أستانا والأمم المتحدة. وعلى المجتمع الدولي ممارسة الضغط على النظام ومؤيديه، من أجل الحفاظ على الهدوء في إدلب بشكل دائم ودفع العملية السياسية" حسب زعمه.

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع نشر وكالة "سانا" السورية تقريرا حول نقل أكثر من 200 آلية تابعة للجيش التركي محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية إلى أراضي سوريا من خلال معبر خربة الجوز في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، الخميس، عن مصدر في المعارضة السورية أن تركيا تستعد لإطلاق عمليتين عسكريتين جديدتين في شمال سوريا قد تنطلقان دون إعلان مسبق "في أي لحظة".

ويذكر ان تركيا وقطر من أبرز مؤيدي المعارضة السورية المسلحة وأن ما يسمى بالـ"الجيش الوطني السوري" ومنذ تأسيسه في ريف حلب عام 2017 شارك في عدة عمليات عسكرية بدعم تركي، أبرزها في منطقة عفرين مطلع 2018، كما تم تسجيل تواجد لمسلحيه في معارك قتالية في كل من ليبيا وأذربيجان.

وتتحدث كل التقارير الإعلامية عن أن المناطق التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة المدعومة تركيا شمال سوريا تعيش حالة من الفلتان الأمني، فرضتها التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، إلى جانب الانتهاكات التي ترتكبها بعض الفصائل المسلحة هناك.

وقد انتقدت منظمات حقوقية دولية ما يسمى بالـ"الجيش الوطني" ارتكاب مسلحيه انتهاكات ضد المدنيين في عفرين، وآخرين في ريف حلب الشمالي، وهذا ما يجعل هذه المحاولات التركية لتجميل صورة المسلحين في الشمال السوري تبوء بالفشل وخصوصا أن الوجود التركي بحد ذاته في الشمال السوري يعتبر احتلال غير شرعي لأرضي سورية وهذا ما اثارته الحكومة السورية في عدد من المحافل الدولية.