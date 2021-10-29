السفير اليمني في ايران يلتقي عددا من علماء ومراجع الدين

العالم - ايران

وأعرب المرجع آية الله حسين نوري همداني لدى استقباله السفير اليمني ابراهيم الديلمي عن ارتياحه لهذا اللقاء مؤكدا ضرورة بقاء الأمة الإسلامية متحدة ومتضامنة ضد الاستكبار ، وقال ان صمود الشعب اليمني وانتصاراته بقيادة السيد عبدالملك الحوثي نموذج بارز لهذا الصمود، مستنكرا صمت المسلمين والمجتمع الدولي ازاء الجرائم التي ترتكب في اليمن.

واعتبر وحدة المسلمين والجهاد والشهادة بانها السبيل لانقاذ الدول الاسلامية ومنها اليمن مؤكدا بان عزة الاسلام تكمن في الجهاد ومن الخطأ السكوت امام العدو.

واكد بان الصهاينة والوهابيين هم اعداء الامة الاسلامية واضاف: ان اميركا في جبهة الاستكبار تخطط ضد المسلمين ويقوم الصهاينة بتنفيذ تلك المخططات باموال السعودية لذا ينبغي النزول الى الساحة للتصدي لهم.

واشار الى اوضاع الدول الاسلامية مثل فلسطين واليمن والبحرين وسوريا واضاف: انه على المسلمين في هذه المناطق الوحدة والتضامن للتغلب على العدو.

بدوره اشار المرجع آية الله عبدالله جوادي آملي لدى استقباله السفير اليمني، الى ضرورة الجهاد ضد أعداء الأمة الإسلامية ومن يضمرون لها شرا، مشددا على ضرورة مساندة الشعب اليمني ومساعدته في هذا المجال، وقال: ان عدم مساعدة شعب اليمن يعد في الواقع تواطؤا مع المعتدين على اليمن.

واكد اهمية اسبوع الوحدة واعتبره فرصة لبذل اهتمام خاص بالقضايا المهمة للعالم الاسلامي مثل قضية اليمن، معتبرا ان من مسؤولية الجميع دعم شعب اليمن ومجاهديه في مختلف القضايا التعليمية والتدريبية والعلمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه استعرض آية الله علي رضا عرفي ، رئيس الحوزات العلمية في البلاد ، الطاقات المتاحة في الحوزات ، معلنا استعداد الحوزة العلمية للتعاون والتبادل العلمي مع المراكز الدينية في اليمن ، لافتا الى استثمار طاقة الحوزات العلمية لتوسيع العلاقات بين البلدين.

بدوره ابلغ السفير اليمني إبراهيم الدليمي تحيات القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لآيات الله العظام وأعرب عن ارتياحه للقاءات ، مستعرضا الوضع في اليمن ومواكبة شعب هذا البلد الصامد لمحور المقاومة بالرغم من الحصار المفروض عليه على مدى سبع سنوات والمشاكل القائمة.