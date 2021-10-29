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الصراع الفرنسي البريطاني

شاهد..قوارب صيد تشعل فتيل أزمة سياسية بين باريس ولندن

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

التوتر يتصاعد بين باريس ولندن، فبعد الدعوات إلى التهدئة سُجّل تصعيد جديد في الخلاف الدائر حول رخص الصيد البحري.

العالم - خاص بالعالم

فقدت أعلنت لندن استدعاء سفيرة فرنسا لديها ردا على إعلان باريس عن اجراءات انتقامية بعدما اتّهمت المملكة المتحدة بمنح عدد قليل جدا من الرخص للصيادين الأوروبيين.

المتحدث باسم الحكومة البريطانية اعلن ان وزيرة الخارجية اعطت توجيهاتها باستدعاء السفيرة الفرنسية مؤكدا ان لندن وافقت على 98 بالمائة من طلبات الترخيص المقدمة من جانب سفن الاتحاد الاوروبي للصيد في مياه المملكة المتحدة .

وكانت فرنسا قد أعلنت انها ستفرض عقوبات على بريطانيا يوم الثلاثاء المقبل و ستشمل منع قوارب الصيد البريطانية من إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، كما ستشدد فرنسا إجراءات التفتيش الجمركية للشاحنات و قطع الكهرباء عن جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطاني إن لم يحصل الصيادون الفرنسيون على مزيد من الرخص للصيد في المياه البريطانية.

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اعرب عن انفتاح بلاده لاجراء محادثات، بشرط أن تحترم لندن تعهداتها لكن لندن اعتبرت أن الإجراءات الفرنسية المعلنة "غير متكافئة" وحذرت من انها ستكون موضع "رد متناسب ومدروس".

وقال وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس: " ادعو فرنسا الى الهدوء ووقف التصعيد كما ان الباب لدى الحكومة البريطانية لا يزال مفتوحا إن الخطوات التي تهدد بها فرنسا لا تتوافق فيما يبدو مع اتفاق التجارة الحرة فيما بعد البريكست ومع القانون الدولي الأشمل".

وينص اتفاق ما بعد بريكست الذي أبرم في نهاية 2020 بين لندن وبروكسل على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض أقسام المياه البريطانية، ضمن بعض الشروط وقد منحت لندن أكثر من 110 تراخيص نهائية لباريس التي تطالب ب 200 إضافية.

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