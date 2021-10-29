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ولاية فلوريدا الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن

ولاية فلوريدا الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

رفعت ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب فرض مطالب بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا بحق بعض فئات المواطنين.

العالم - الأميرکيتان

جاء ذلك بحسب ما أعلنه حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح حاكم الولاية أن الدعوى التي رفعها هو والمدعي العام، آشلي مودي، موجهة ضد بايدن والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا” ومديرها، بيل نيلسون، وعدد من الهيئات والمدراء الآخرين في إدارة الولايات المتحدة.

واعتبر رافعو الدعوى فرض مطالب التطعيم ضد فيروس كورونا بحق موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها أمرا غير شرعي.

وأضاف ديسانتيس قائلا “يجب على الناس أن يحددوا خياراتهم بأنفسهم… كلما حاولتم فرض شيء ما… كلما زاد عدم الثقة الذي تخلقونه”.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي وقع بايدن على مرسوم يطالب بتطعيم كل المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 ديسمبر/كانون أول المقبل.

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ولاية فلوريدا الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن