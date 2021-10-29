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تعرف على أبرز فوائد تناول الكرنب

تعرف على أبرز فوائد تناول الكرنب
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

الكرنب يظهر كل عام عند اقتراب فصل الشتاء، ويعد من الأطعمة الشتوية التي تساعد في الشعور بالتدفئة، كما أنه من عائلة الخضراوات الصلبة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ويقلل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض.

العالم - صحة

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية للجسم عند تناول الكرنب، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، ومنها:

- الوقاية من الإصابة بمرض السرطان:

يحتوي الكرنب علي مركب السلفورافان،الذي يساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، كما أظهرت الأبحاث على مدار الثلاثين عاما الماضية بأن تناول الخضروات الصلبة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان البروستاتا، والثدي، ويرجع ذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

-يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية:

ثبت أن مركب " الأنثوسيانين" المتوفر في الكرنب يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أكد تقرير حديث نشر في المجلة الأمريكية للتغذية أن تناول الأطعمة الغنية بمركب "الفلافونويد" يساعد في انخفاض خطر الوفاة الناتج عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-تقوية الجهاز المناعي :

تناول الكرنب المخمر أي إعداد كنوع من أنواع المخللات تساعد بشكل كبير في الحفاظ على تقوية الجهاز المناعي وصحته، ويرجع السبب لاحتوائها على مركب البروبيوتيك، الذي يساعد بشكل كبير على امتصاص الفيتامينات والمعادن بسهولة وتقوية الجهاز المناعي.

-الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:

يساعد احتواء الكرنب علي نسبة جيبدة من الألياف والماء، على منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وإخراج السموم المتراكمة في الجسم.

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