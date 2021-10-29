شاهد..أهم ما تداول عبر منصات التواصل في العالم العربي

العالم - هاشتاغ

تستمرّ الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن عدة، على الرغم من الضغوطات التي يمارسها الانقلابيون، واستمرار الاعتقالات السياسية، في وقت أعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته، حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون.

وكانت جماعة من لجان الأحياء في الخرطوم قد أعلنت خطة لإقامة مزيد من المتاريس وتنظيم الاحتجاجات تصل إلى ذروتها يوم السبت في "مسيرة مليونية".

وفي سياق آخر لازالت الوسومات حول تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حول العدوان السعودي على اليمن، تنتشر على السوشيال ميديا وبقوة فائقة و من بين الوسومات التي اوصلت نصاب الترند العربي واللبناني وسم (#جورج_قرداحي) ووسم (#مع_قرداحي_ضد_الترهيب) غير ان البديهية التي تتراءي للاذهان حول هذا الموضوع ان اي افصاح عن العدوان السعودي وتحالفه من قبل مسؤول لدولة عربية هو امر نادر الوقوع.

وفي موضوع آخر، تواصل قوات الاحتلال، تجريف مقبرة "اليوسفية" قرب المسجد الأقصى بزعم أنها أراضي تابعة لبلدة الاحتلال في القدس.

وجاء ذلك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال ودفاعاً عن موتاهم وأرضهم احتج مقدسيون على تجريف المقبرة بالوقوف أمام المقبرة ومنع آليات الاحتلال من دخولها، كما واشتبكوا بالأيدي مع قوات الاحتلال أدت إلى اعتقال مقدسيين من محيط المقبرة بعد الاعتداء عليهم.

وفي فلسطين، مرت قبل ايام الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي، بعد سنوات حافلة من العطاء والجهاد، باغته على اثرها غدر الاحتلال الصهيوني بإغتياله في مالطا عام الف وتسعمئة وخمسة وتسعين.

وفي هذه المناسبة احيى الفلسطينيون ومحبو الشهيد فتحي الشقاقي ذكراه في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر وسم تصدر قائمة ترند في فلسطين المحتلة عنوانه #إرث_الشقاقي.