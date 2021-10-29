خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة

العالم - ايران

وفي كلمته الخميس خلال ملتقى احياء ذكرى الشهداء في مدينة اراك وسط ايران، قال آية الله خاتمي: ان تحريض الجيران ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤامرة مخطط لها من قبل العدو لذا ينبغي على الشعب اليقظة والحذر من هذا الامر.

واعتبر عضو مجلس خبراء القيادة ان جمهورية آذربيجان قد اصبحت اليوم ساحة يصول ويجول فيها الكيان الصهيوني واضاف: ان تطبيع العلاقات من قبل البحرين والامارات مع الكيان الصهيوني ياتي كذلك في سياق العداء لايران ولكن على هؤلاء الجيران ان يعلموا بانه لو ارتكبوا اي اساءة فانهم سيواجَهون بردّ حاسم.

واضاف: ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على الجيرة الجيدة ونحن نعتزم اقامة علاقات ودية وثنائية مع الجيران وعليهم هم التزام الدقة في ممارساتهم وكلامهم تجاه ايران.

وقال آية الله خاتمي: انه على الاعداء والجيران ان يعلموا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى بالقوات المسلحة الاكثر اقتدارا، شاءوا او أبوا، وهي تدافع بقوة عن مصالحها في المنطقة ولها القدرة على ذلك.

واشار الى المؤامرات التي يحيكها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة وقال: ان جميع اجراءات الحظر المفروضة من قبل اميركا ضد ايران تنفذ ضد لبنان ايضا لعلاقاتها بايران الا ان حزب الله هو العنصر لاقتدار وامن لبنان ولا يمكن شطبه من الساحة ابدا.

واعتبر زعزعة الامن في داخل البلاد بانه من اهم مؤامرات الاعداء وقال: ان ايران وببركة جهاد القوات المسلحة وشعور الشعب بالمسؤولية تعد الدولة الاكثر امنا في المنطقة.