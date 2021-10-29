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شاهد..ترند منصات التواصل الفلسطينية

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

مرت قبل ايام الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي، بعد سنوات حافلة من العطاء والجهاد، باغته على اثرها غدر الاحتلال الصهيوني بإغتياله في مالطا عام 1995.

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وفي هذه المناسبة احيى الفلسطينيون ومحبو الشهيد فتحي الشقاقي ذكراه في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر وسم تصدر قائمة ترند في فلسطين المحتلة عنوانه #إرث_الشقاقي.

حيث كتب: ابو الحسن حول هذا الموضوع: "فلسطين ليست وجهة نظر فلسطين هي الوجهة والنّظر. وهكذا كنت يا معلمنا...صاحب بصيرة، وصاحب فكر حر ومقاوم.. هنيئاً لك الشهادة يا معلمنا".

وعلق محمد جميل:"لا تصدقوني إلا إذا رأيتموني شهـيداً" صدقناك وآمنا بما قلت، ونحسبك قد صدقت الله فصدقك، وصدقت في عشقك لفلسطين، وعشقت الصدق في محبتها".

وغردت ياسمين خطاب: "الدكتور فتحي الشقاقي .. خط بدمه طريق القدس، وأنبت غرسه جنوداً لا يعرفون طعمًا للهزيمة ".

وكتب صالح ابو عزة: "الشهيد المعلم فتحي الشقاقي: "الشهيدُ وحده قادرٌ على أنْ يركُلَ جُهدَ أمريكا، وجُهدَ الغربِ كلَّه، وجُهدَ "إسرائيل"، والجُهد العربي الإقليمي المؤيِّد لخطِّ التسويةِ الظالمة".

المزيد من التفاصيل في الفيدو المرفق..

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