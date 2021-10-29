شاهد..ترند منصات التواصل الفلسطينية

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وفي هذه المناسبة احيى الفلسطينيون ومحبو الشهيد فتحي الشقاقي ذكراه في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر وسم تصدر قائمة ترند في فلسطين المحتلة عنوانه #إرث_الشقاقي.

حيث كتب: ابو الحسن حول هذا الموضوع: "فلسطين ليست وجهة نظر فلسطين هي الوجهة والنّظر. وهكذا كنت يا معلمنا...صاحب بصيرة، وصاحب فكر حر ومقاوم.. هنيئاً لك الشهادة يا معلمنا".

وعلق محمد جميل:"لا تصدقوني إلا إذا رأيتموني شهـيداً" صدقناك وآمنا بما قلت، ونحسبك قد صدقت الله فصدقك، وصدقت في عشقك لفلسطين، وعشقت الصدق في محبتها".

وغردت ياسمين خطاب: "الدكتور فتحي الشقاقي .. خط بدمه طريق القدس، وأنبت غرسه جنوداً لا يعرفون طعمًا للهزيمة ".

وكتب صالح ابو عزة: "الشهيد المعلم فتحي الشقاقي: "الشهيدُ وحده قادرٌ على أنْ يركُلَ جُهدَ أمريكا، وجُهدَ الغربِ كلَّه، وجُهدَ "إسرائيل"، والجُهد العربي الإقليمي المؤيِّد لخطِّ التسويةِ الظالمة".

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