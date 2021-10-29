شاهد..صنعاء تستنكر مواقف مجلس الامن المنحازة

العالم - مراسلون

هجوم لاذعٌ تشنه مؤخراً الأوساط اليمنية على مجلس الأمن الدولي نتيجة مواقفه الأخيرة من الملف اليمني والتي قوبلت باستنكار وانتقادات واسعة من الأطراف السياسية والمؤسسات الرسمية في صنعاء، بدءاً من المجلس السياسي الأعلى الذي وصف موقف المنظمة الدولية بالسلبي كونه يساوي بين الضحية والجلاد، ويمنح الغطاء لجرائم تحالف العدوان وحربه العبثية.

قال مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم: "نجد مجلس الامن بدل ان سيستنكر جرائم السعودية والإمارات المدعومة اميركاً وصهيونياً في بلدلنا، للاسف الشديد يستنكر رد الفعل من اليمنيين على هذه الجرائم وهذا امر غريب وسيء ومرفوض".

وزارة الخارجية في صنعاء من جانبها اعتبرت أن مجلس الأمن بات يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف في تعاطيه مع الأزمة اليمنية، واستمرار تجاهله لمظلومية اليمنيين وما تُرتكب بحقهم من جرائم وانتهاكات، فيما اتهمه مجلس الشورى بالانحياز الواضح للدول المعتدية ورأى أن هذا التواطوء الدولي سيفاقم من تردي الأوضاع ومعاناة ملايين اليمنيين.

وقال نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي: " موقف الامم المتحدة راهناً هو خارج حتى عن إطار المواثيق الدولية والقانون الدولي، بحكم ان الامم المتحدة انحازت اليوم لدول العدوان مئة في المئة، ولم تعد تقف وسط بين هذا وذاك".

وترى صنعاء أن ظهور هذه المواقف مؤخرا لمجلس الأمن مرتبط بالانجازات العسكرية لها في العمق السعودي وجبهة مأرب وتقدم قواتها فيهذه الجبهة، على عكس صمته إزاء العدوان والحصار الممتد منذ سنوات، معتبرةً مطالباته بإيقاف عملياتها العسكرية انتقاص من حقها المشروع في الدفاع عن نفسها.

وتؤكد صنعاء أن مواقفها دفاعية، وأنها دائما ما تبدي الحرص والدعم لكل جهود السلام، مطالبة مجلس الأمن بمواقف إيجابية والانفتاح فيتعاطيه معها والإصغاء لرؤاها بدلاً من استقاء المعلومات من خصومها.

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