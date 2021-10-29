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لدى استقباله سفيرها في طهران

قاسمي يدعو الى تعزيز وتطوير العلاقات مع الجزائر

قاسمي يدعو الى تعزيز وتطوير العلاقات مع الجزائر
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرنية لتعزيز التعاون مع الجزائر في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

العالم - ايران

وخلال لقائه السفير الجزائري لدى طهران عبدالمنعم احريز، الخميس، قال قاسمي: ان مستوى العلاقات والتعاون الاقتصادي رغم وجود الارضيات السياسية المناسبة لا يتناسب مع الطاقات والامكانيات المتاحة.

واشار الى تأكيد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي على تطوير التعاون مع الجزائر بلا قيود، معربا عن أمله برفع مستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها في ظل بذل الجهود اللازمة من قبل المسؤولين والقطاعين العام والخاص.

ونوه الى انعقاد اللجنة الايرانية الجزائرية المشتركة العليا واللجنة السياسية وتبادل زيارات الوفود السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية، لافتا الى الانخفاض الكبير في مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بسبب جائحة كورونا.

واعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني استعداد الوزارة لعقد الاجتماع الرابع للجنة متابعة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا: ان تطوير التبادل التجاري بين ايران والجزائر يخدم مصلحة الشعبين.

وقال قاسمي: ان الاستفادة المثلى من العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين تتمثل في اتخاذ مواقف مشتركة تجاه القضايا الاقليمية.

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