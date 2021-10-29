الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اكتشاف فائدة متناقضة للشاي الأخضر

اكتشاف فائدة متناقضة للشاي الأخضر
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن علماء المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، أن آلية تأثير الشاي الأخضر في الجسم أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا.

العالم - صحة

وتشير مجلة Aging، إلى أن العديد من الخبراء أكدوا دائما فائدة الشاي الأخضر للجسم، لأنه مثلا يحتوي على مادة الكاتشين (Catechin) المضادة للأكسدة وتكافح الجذور الحرة، وتبطئ عملية الشيخوخة. كان العلماء سابقا يعتقدون أن هذه المادة تمنع الإجهاد التأكسدي في الجسم الذي تسببه جذور الأكسجين الحرة العدوانية، أي تمنع تلف الخلايا والحمض النووي.

ولكن اكتشف باحثون من معهد زيورخ بالتفصيل، آلية تأثير مادة الكاتشين في الديدان الخيطية من نوع C. elegans واكتشفوا أن بوليفينول الشاي الأخضر يساهم في دعم الإجهاد التأكسدي، بدلا من كبحه.

ويقول البروفيسور مايكل ريستو، رئيس فريق البحث، "هذه ليست مضادات أكسدة، بل مساعدة للأكسدة، التي تعزز قدرة الجسم على الوقاية مثل اللقاح".

ووفقا للباحثين، يسمح الإجهاد التأكسدي القصير المدى للجسم بالتكيف مع هذه العملية الضارة وتعزيز القدرات الوقائية للخلايا.

وقد أظهرت التجارب، التي أجريت على الديدان الخيطية، أن مادة الكاتشين تطيل عمرها وتحسن حالتها البدنية. ويستنتج الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تشمل البشر أيضا. لأن العمليات الكيميائية الحيوية الأساسية، التي بواسطتها يحيد الجسم جذور الأكسجين الحرة هي نفسها في جميع الكائنات الحية. لذلك ينصح البروفيسور بتناول الشاي الأخضر، لأن عملية تخمير الشاي الأسود تدمر المواد المساعدة للأكسدة.

روابط ذات صلة

ماهو الوقت المناسب لتناول الشاي الأخضر؟!

5طرق مدهشة لاستخدام الشاي الأخضر للحصول على بشرة متوهجة وشعر أكثر لمعانا

 فوائد مذهلة لشرب الشاي الأخضر يوميا..تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر كل يوم؟

خطأ كارثي بتناول الشاي بالحليب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..فيسبوك تغيير اسمها الى ميتا فما هو السبب؟

شاهد..ردود الأفعال اللبنانية حول حملة السعودية ضد القرداحي

من هو سيرجي بارجوان المدرب المؤقت لبرشلونة؟

سماعات أذن تترجم 37 لغة

واشنطن "تهب" أفغانستان مساعدات جديدة... ولا تُفرج عن أموالها!

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة