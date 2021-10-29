انخفاض واردات العراق المائية الى قرابة ٢٥ بالمئة

العالم - العراق

وقالت طالباني في كلمة لها اليوم خلال مؤتمر عن المياه و المنعقد في أربيل، “للاسف في السنوات الاخيرة وبسبب التقلبات المناخية وانخفاض هطول الأمطار والثلوج من ناحية وانشاء سدود على مصادر المياه وقطع المياه من البلدان المجاورة من ناحية أخرى انخفضت واردات المياه بشكل ملحوظ جدا”.

وأشارت إلى أن “العراق شهد أصعب سنين الجفاف، وآخرها في العام 2021، مبينة أن سنوات الجفاف الصعبة على البلاد هي: 1999، و2000، و2001، و2008، و2009، و2014، و2015، و2018 انخفضت خلالها واردات المياه إلى أقل من 50%”.

وتابعت الوزيرة بالقول إن” هذا العام انخفضت واردات المياه إلى أقل من 25% وهذا جرس انذار يجبرنا على وضع خطة رصينة للاستعداد لسنوات جفاف أصعب من العام 2021″.