الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
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وزير بريطاني يقول إن بلاده قد تأمر بتفتيش المزيد من السفن الفرنسية ردا على احتجاز فرنسا لسفينة صيد بريطانية في المياه الإقليمية الفرنسية

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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