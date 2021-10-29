شاهد..ردود الأفعال اللبنانية حول حملة السعودية ضد القرداحي

العالم - لبنان

حيث ندّد حزب الله بالحملة التي تقودها السعودية والإمارات ودول الخليج الفارسي وبمواقف بعض السياسيين اللبنانيين وبعض الاعلاميين المأجورين ووسائل الإعلام اللبنانية ضد وزير الاعلام جورج قرداحي.

الحزب اعلن في بيان له رفضه القاطع لأي دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة، معتبرا هذه الدعوات اعتداء سافرًا على لبنان وكرامته وسيادته.

واشاد حزب الله بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه الوزير من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعًا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان باعتباره عدوانًا أدّى إلى قتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض.

الرئيس اللبناني ميشال عون، قال إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن السعودية، تعكس رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة. وخلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اكد عون حرصه على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرًا إلى أن بلاده تنأى بنفسها عن الصراعات، لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع السعودية ودول الخليج الفارسي.

رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، رفض كلام الوزير قرداحي السابق مشيرا الى انه لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا. واكد ميقاتي حرص حكومته على نسج افضل العلاقات مع الرياض.

وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجرت معه قبل تعينه الوزاري بنحو شهر.

كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سببا في إيقاف الحرب المؤذية لليمن، ولكل من السعودية والإمارات.

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