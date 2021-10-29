شمخاني: الادارة الذكية احبطت مخطط العدو لاثارة الفوضى في إيران

العالم -ايران

وكتب شمخاني في تغريدة له مساء الخميس على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: رغم فشل الخط الأول لمنظومة الدفاع المدني في إحباط الهجوم الإلكتروني، إلا أن الخط الثاني، ومن خلال العمل المنسق وفي الوقت المناسب للوكالات التنفيذية والأمنية والإعلامية، أحبط هجوم العدو في هدفه الرامي الى إثارة الفوضى في إيران.

واكد شمخاني بان الإدارة الذكية في مواجهة الهجوم السيبراني هي التي احبطت مخطط العدو.

يذكر ان 4300 محطة وقود في البلاد تعرضت يوم الاثنين لهجوم سيبراني واسع النطاق الا انه تمت السيطرة عليه تدريجيا واعادة الامور الى حالتها الطبيعية.