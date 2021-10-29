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شمخاني: الادارة الذكية احبطت مخطط العدو لاثارة الفوضى في إيران

شمخاني: الادارة الذكية احبطت مخطط العدو لاثارة الفوضى في إيران
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بان الادارة الذكية في مواجهة الهجوم السيبراني على محطات الوقود في ايران قد احبطت مخطط العدو الرامي الى اثارة الفوضى في البلاد.

العالم -ايران

وكتب شمخاني في تغريدة له مساء الخميس على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: رغم فشل الخط الأول لمنظومة الدفاع المدني في إحباط الهجوم الإلكتروني، إلا أن الخط الثاني، ومن خلال العمل المنسق وفي الوقت المناسب للوكالات التنفيذية والأمنية والإعلامية، أحبط هجوم العدو في هدفه الرامي الى إثارة الفوضى في إيران.

واكد شمخاني بان الإدارة الذكية في مواجهة الهجوم السيبراني هي التي احبطت مخطط العدو.

يذكر ان 4300 محطة وقود في البلاد تعرضت يوم الاثنين لهجوم سيبراني واسع النطاق الا انه تمت السيطرة عليه تدريجيا واعادة الامور الى حالتها الطبيعية.

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