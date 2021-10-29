الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
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نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ويبحثان مفاوضات إلغاء الحظر الأميركي عن طهران

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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