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شاهد.. هكذا تحاول السعودية تعويض خسارتها في اليمن بالضغط على لبنان!

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي حسان الحسن أن السعودية غير معنية بدعم أي حكومة لبنانية ليست معادية لحزب الله او حتى الإعتراف بها كأمر واقع ولذلك تحجب اليوم المساعدات عن لبنان.

العالم - خاص العالم

وأضاف الحسن خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن السعودية تعادي اي طرف لبنان لا يشهر بعداوة حزب الله حيث السعودية فشلت فشلاً ذريعاً في اليمن وتعتبر حزب الله عنصر مؤثر في هزيمتها في اليمن فلذلك تضغط على لبنان وتريد الإنتقام من لبنان بسبب هزيمتها لتعوض ما خسرته معنوياً.

وأكد الحسن على أن الحرب في اليمن حرب عبثية بعد دخولها العام الثامن وممارسة السعودية القتل والتجويع للشعب اليمني كما استبعد الحسن استقالة الحكومة بسبب الحملة السعودية لأن لا يستطيع احد في لبنان تحمل تبعات استقالة الحكومة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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