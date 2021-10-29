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العراق.. حزبان كرديان يقاطعان تشكيلة الحكومة المقبلة

العراق.. حزبان كرديان يقاطعان تشكيلة الحكومة المقبلة
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الاسلامي الكردستاني وحراك الجيل الجديد في العراق، اليوم الجمعة عدم مشاركتهما في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

العالم - العراق

وقال الاتحاد الإسلامي الكردستاني في بيان، إن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي عقد اجتماعا مساء أمس الخميس بحضور صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للحزب وتمت مناقشة مشاركة الحزب في الحكومة العراقية الجديدة حيث تم التصويت على عدم المشاركة.

واضاف البيان ان الاتحاد الإسلامي الكردستاني سيكتفي بالتمثيل البرلماني تحت قبة مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه الذين فازوا في انتخابات تشرين الأول الجاري.

وتابع البيان أن عمل ممثلي الاتحاد الإسلامي سيرتكز على ضمان استحقاقات شعب كردستان بالتعاون مع ممثلي الأحزاب الكردستانية الفائزة بالانتخابات.

كما وأكد رئيس الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في وقت سابق أن "حراك الجيل لن يشارك في الحكومة العراقية الجديدة، ولن يسعى للحصول على مناصب وزارية".

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