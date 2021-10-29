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خلال زيارته لموسكو

باقري كني يبحث مع باغدانوف العلاقات الثنائية والنووي

باقري كني يبحث مع باغدانوف العلاقات الثنائية والنووي
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أجرى مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية علي باقري كني اليوم الجمعة محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف .

العالم - ايران

وناقش الجانبان خلال المحادثات التي جرت بحضور السفير الايراني كاظم جلالي في روسيا، العلاقات الثنائية وحل القضايا والمشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الثنائية و تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وذات الاهتمام المشترك.
ويأتي لقاء باقري مع ريابكوف لتبادل وجهات النظر حول محادثات رفع الحظر الجائر ضد الشعب الإيراني المقرر إجراؤها في فيينا ضمن برنامج زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني في موسكو.
وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري كني قد وصل مساء الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو، وصرح بعيد وصوله بان طهران تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة للشعب الايراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع اجراءات الحظر الجائرة وإن روسيا والصين أيضا دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة.

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