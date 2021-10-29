باقري كني يبحث مع باغدانوف العلاقات الثنائية والنووي

العالم - ايران

وناقش الجانبان خلال المحادثات التي جرت بحضور السفير الايراني كاظم جلالي في روسيا، العلاقات الثنائية وحل القضايا والمشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الثنائية و تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وذات الاهتمام المشترك.

ويأتي لقاء باقري مع ريابكوف لتبادل وجهات النظر حول محادثات رفع الحظر الجائر ضد الشعب الإيراني المقرر إجراؤها في فيينا ضمن برنامج زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني في موسكو.

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري كني قد وصل مساء الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو، وصرح بعيد وصوله بان طهران تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة للشعب الايراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع اجراءات الحظر الجائرة وإن روسيا والصين أيضا دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة.