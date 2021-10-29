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شاهد..مراسل العالم يكشف تفاصيل عن استعدادات لمسيرة مليونية غداً في السودان

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في السودان ان عبدالله حمدوك يرفض تولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة كما يرفض ترشيح شخص آخر.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم ان غداً السبت ستكون هناك مسيرة مليونية في الخرطوم، احتجاجا على الحكم العسكري في البلاد، وذلك بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف.

واضاف: ان الطرق مازالت مترسة خاصة وسط الاحياء، رغم محاولة العسكر ازالة كل التروس، الى ان الثوار في كل مرة يعيدون وضعها من جديد.

واشار مراسلنا الى ان هناك استعدادات كاملة للمسيرة المليونية، وهناك تنسيق مباشر بين الثوار، ولكن حتى الان لم يعلن عن المكان المحدد لإقامة هذه المسيرة.

وتابع: من المقرر ان يخرج جميع الثوار الى الشوارع الرئيسية ليعبروا عن رفضهم وادانتهم للانقلاب العسكري الذي حصل قبل ايام في السودان من قبل القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان والاجراءات المتخذة بحق الحكومة الانتقالية.

هذا وقد دعت أميركا والأمم المتحدة المجلس العسكري الجديد في السودان لإعادة الحكومة الانتقالية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وذلك في الوقت الذي يواصل النشطاء توزيع منشورات تدعو لمسيرة مليونية غدا السبت، احتجاجا على الحكم العسكري، وذلك بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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