ميسي فى مرمى نيران الصحف الفرنسية.. اعرف السبب

العالم - رياضة

ووجهت صحيفة ليكيب الفرنسية انتقادات لاذعة للأرجنتينى ليونيل ميسي عبر غلاف الصحيفة صباح اليوم، ويحمل تساؤلا حول سبب هبوط مستواه مع باريس سان جيرمان.

وقالت ليكيب "بداية جيدة أخيرا؟"، في إشارة إلى المباراة التي تنتظر ميسي أمام ليل اليوم بالدوري الفرنسي، وتساءلت مستنكرة هل سيكون قادر على ترك بصمة مع الفريق؟!

ويحل فريق ليل ضيفا على منافسه باريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساء، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "حديقة الأمراء"، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الأرجنتيني لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب منذ انضمامه للفريق، وذلك بعدما اشتكى اللاعب في الساعات الماضية من إجهاد عضلي وشكوك مشاركته مع الفريق في لقاء اليوم أمام ليل بالدوري.

وشارك ميسي في 7 مباريات مع باريس في جميع المسابقات سجل 3 أهداف كانت في دوري الأبطال ولم يهز الشباك حتى الآن فى الدوري.