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الرئاسة اللبنانية على تويتر: الرئيس عون طلب رسميا من السفير الروسي الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم انفجار مرفأ بيروت

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

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