الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأولى في العالم.. بريطانيا تسمح للأطباء بوصف السجائر الإلكترونية للمدخنين

الأولى في العالم.. بريطانيا تسمح للأطباء بوصف السجائر الإلكترونية للمدخنين
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

فتحت الحكومة البريطانية الجمعة، الباب أمام إمكان وصف تدخين السجائر الإلكترونية في النظام الصحي العام للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التبغ في إنجلترا.

العالم - صحة

وبحسب وزارة الصحة، قد تصبح بريطانيا أول بلد في العالم يسمح بوصف السجائر الإلكترونية كآلية طبية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركات المصنعة يمكنها أن تخضع منتجاتها لموافقة الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية (ام اتش ار ايه) لتسلك المسار عينه المتبع من مصنعي الأدوية.

وفي حال الموافقة، سيتمكن الأطباء من "اتخاذ قرارات تتعلق بكل حالة على حدة عما إذا كان مناسبا وصف سيجارة إلكترونية لمرضى بهدف مساعدتهم على الإقلاع عن التدخين".

ورغم احتواء السجائر الإلكترونية "على النيكوتين وعدم خلوها من المخاطر"، قالت الحكومة البريطانية إن هذه المنتجات أقل ضررا من التبغ، وذلك بالاستناد إلى دراسات بريطانية وأميركية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن السجائر الإلكترونية الموافق عليها طبيا يجب أن تخضع إلى فحوص سلامة "أكثر تشددا".

ويشكل التدخين السبب الرئيسي للوفيات المبكرة التي يمكن تفاديها (حوالي 64 ألف وفاة في إنجلترا سنة 2019). ورغم أن أعداد المدخنين انخفضت إلى أدنى مستوياتها، لا تزال إنجلترا تضم 6.1 ملايين مدخن.

وتوقفت حكومة بوريس جونسون عند الفروق الكبيرة على صعيد نسب التدخين بين المناطق الغنية وسائر المناطق، مدرجة هذه المبادرة ضمن سياسة رئيس الوزراء المحافظ بهدف "إعادة التوازن" في البلاد.

روابط ذات صلة

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية

طبيب يحدد الطريقة الناجعة للإقلاع عن التدخين

كورونا: ارتفاع معدل التدخين بين الشباب أثناء الإغلاق في إنجلترا

تطبيق يساعد على الإقلاع عن التدخين خلال 6 أيام

دراسة.. أثر إيجابي كبير لمكملات "أوميغا 3" على عمر الإنسان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67

اعلام عبري: الامارات ترفض دفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر

الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت

وزير الخارجية الباكستاني: التعاون بين طهران وإسلام آباد في مجال مكافحة الإرهاب تطور

الكشف عن مسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات بين الأطراف الكردية والحكومة السورية

مقتل الزعيم الجديد لداعش في غرب إفريقيا